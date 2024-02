Addio a Irene Camber, signora della scherma

Leggenda dello sport italiano, elegante e sobria in ogni occasione, non solo in pedana, la Camber vantava il primato di atleta olimpionica più longeva. Ben cinque le Olimpiadi a cui partecipò. Una carriera costellata di successi le valse nel 2015 il Collare d’oro al merito sportivo, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del Coni.