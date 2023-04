Miami stregata per Sinner: seconda finale persa. Vince Medvedev 7-5, 6-3

Nessuna possibilità di vittoria questa sera per Jannik Sinner.Il sogno dell'altoatesino di conquistare il suo primo Masters 1000 in carriera è sfumato. Dopo aver sconfitto Rublev e Alcaraz, a Miami Sinner cade ancora, per la sesta volta in sei incontri, contro l'avversario peggiore per uno come lui, il trasformista Daniil Medvedev. Il moscovita, primo a raggiungere cinque finali in settimane consecutive dai tempi di Ivan Lendl nel 1981, e il primo a giocare due finali in due Masters 1000 di fila dopo Novak Djokovic nel 2020, vince 75 63. Trionfa per la prima volta a Miami poi, al momento di stringere la mano a Jannik, gli fa i complimenti per la straordinaria semifinale contro Alcaraz.