Europei volley, l’Italia stronca la Francia e vola in finale

Come al Mondiale 2022, quindi, allora a livello di quarti di finale, la Francia ha sbattuto ancora contro l'ostacolo di un'Italia parsa insuperabile in tutti i fondamentali e trascinata dal calore del pubblico romano così come era avvenuto a Bari nel quarto di finale contro l'Olanda. Giannelli e compagni non hanno avvertito la stanchezza per il sofferto 3-2 sugli Orange di appena 48 ore fa.