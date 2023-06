Volley, è Fabio Soli il nuovo tecnico del Trento campione d’Italia

Dopo la separazione con il coach Angelo Lorenzetti, il Trento campione d'Italia di volley maschile ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Fabio Soli ex della Cisterna Volley. Questa la nota del club gialloblù: Passione per la professione, dedizione, cura maniacale per i particolari e tanta voglia di affermarsi ad alto livello: caratteristiche che tratteggiano perfettamente il ritratto di Fabio Soli; sarà lui ad inaugurare il nuovo corso tecnico dell’Itas Trentino maschile Campione d’Italia in carica. Reduce dalla pluriennale esperienza a Cisterna di Latina, il quarantatreenne allenatore emiliano ha firmato con Trentino Volley un contratto per le prossime due stagioni e porterà a Trento tutto il suo già ricco bagaglio di conoscenze, impreziosito dall’entusiasmo offerto dal poter iniziare un nuovo stimolante capitolo della propria carriera. Nonostante la giovane età, Fabio Soli ha già ricoperto il ruolo di Head Coach in SuperLega nelle ultime sette annate, accumulando notevole esperienza anche in campo internazionale.