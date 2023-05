Volley, finale scudetto gara 3: Trento domina Civitanova e vince 3-0

4.000 spettatori alla BLM Group Arena, esaurita in ogni ordine di posto per la seconda volta in sei giorni,

Redazione ITASportPress

Straordinaria partita dell'Itas Trentino in gara 3 della finale scudetto di volley. Alla Blm Group Arena i ragazzi di Lorenzetti hanno dominato la Lube Civitanova vincendo per 3-0 e portando sul 2-1 la contesa per il tricolore. Gara 4 consegna il primo match point alla squadra di Lavia con gara che si giocherà venerdì prossimo a Civitanova alle 20.30. Eventuale gara 5 a Trento mercoledì 17 maggio alle 20.30.

La cronaca di gara 3. I 4.000 spettatori della BLM Group Arena, esaurita in ogni ordine di posto per la seconda volta in sei giorni, accolgono in campo le due formazioni schierate con il miglior sestetto attuale possibile; quello dell’Itas Trentino, ancora priva di Lisinac, prevede Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, D’Heer e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, mentre quello della Cucine Lube insiste su De Cecco alzatore, Zaytsev opposto, Nikolov e Yant laterali, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. Il primo acuto del match porta la firma di Kaziyski (ace che vale il 4-2), a cui risponde Yant in attacco (6-6). I gialloblù apportano un altro strappo con lo stesso Matey (slash a tutto braccio) e un errore di Zaytsev a rete (10-8) e poi ancora con un muro di Michieletto sull’opposto ospite e con il contrattacco di Podrascanin (14-10). Il centrale serbo affonda il colpo anche col servizio (punto su Balaso per il 18-12) e i padroni di casa scappano via veloci verso la vittoria del primo set, trascinati dalla battuta (22-14) e dal muro (25-17).

Nel secondo set Blengini sceglie di tenere in campo Gabi Garcia e Bottolo, rispettivamente al posto di Zaytsev e Nikolov, come era accaduto nel finale del precedente; le due squadre lottano alla pari sino al 6-6, poi la Lube spinge con la battuta di Yant ed il muro dello stesso opposto subentrato disegnando il +3 (6-9). Michieletto risponde quasi subito da par suo con un attacco ed un muro, impattando a quota 11 (time out ospite); in seguito la battaglia diventa ancora più tesa e di livello (13-13, 15-15), con i protagonisti che esaltano il pubblico con giocate superlative. D’Heer (primo tempo e muro su Yant) regala il +3 interno (19-16), poi Lavia firma due ace consecutivi per il 21-16 che proiettano l’Itas Trentino verso il 2-0, che arriva già sul 25-20.

Sull’onda dell’entusiasmo, i gialloblù scattano benissimo anche nel terzo parziale (6-4, 10-7 e 12-7), supportati da una grande intensità difensiva e dalla capacità realizzativa dell’intero trio di palla alta. A metà set la Cucine Lube ha già esaurito entrambi i time out a disposizione e al rientro in campo non reagisce più, anche perché Kaziyski fra battute e attacchi non lascia repliche (14-8 e 17-9). Il 3-0 arriva in fretta (20-15 e 25-16), fra il delirio dei tifosi e con anche Džavoronok in evidenza.