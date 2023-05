Volley finale scudetto: gara 4 va a Civitanova che batte Trento 3-1

Gara 5 assegnerà lo scudetto di pallavolo. Si giocherà a Trento mercoledì prossimo

Redazione ITASportPress

Per assegnare lo scudetto di volley maschile servirà Gara 5. Questa sera infatti all'Eurosuole Forum di Civitanova, i padroni di casa hanno battuto Trento 3-1 aggiudicandosi gara 4 di Finale Play Off Scudetto. Adesso l'ultimo atto si giocherà mercoledì prossimo a Trento alla Blm Group Arena alle 21.05 e sarà la gara che assegnerà il tricolore. Stasera netta la vittoria del sestetto di Blengini che ha martellato i gialloblù trentini non perfetti in ricezione. Il Trento non ha giocato da squadra e anche Kaziyski è stato in ombra come gli altri suoi compagni. Unico sussulto brillante della squadra di Lorenzetti a metà secondo set e poi nel terzo vinto con un vantaggio di 5 punti. Il quarto set è stato senza storia e la Cucine Lube Civitanova ha portato a casa set e partita.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-1

(25-18, 27-25, 20-25, 25-16)

CUCINE LUBE: De Cecco, Yant 24, Anzani 8, Nikolov 7, Bottolo 11, Chinenyeze 9, Balaso (L); D’Amico, Gottardo, Gabi Garcia 14, Diamantini. N.e. Sottile e Ambrose. All. Gianlorenzo Blengini.

ITAS TRENTINO: Lavia 10, D’Heer 3, Kaziyski 16, Michieletto 12, Podrascanin 8, Sbertoli 5, Laurenzano (L), Nelli, Džavoronok 3. N.e. Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare di Roma e Lot di Santa Lucia di Piave (Treviso).

DURATA SET: 18’, 33’, 27’, 22’; tot 1h e 47’.

NOTE: 4.045 spettatori, per un incasso di 82.530 euro. Cucine Lube: 5 muri, 12 ace, 19 errori in battuta, 6 errori azione, 59% in attacco, 41% (17%) in ricezione. Itas Trentino: 6 muri, 7 ace, 9 errori in battuta, 9 errori azione, 49% in attacco, 45% (19%) in ricezione. Mvp Yant.

La cronaca di gara 4. Lorenzetti conferma lo starting six che cinque giorni prima ha ottenuto il punto del 2-1 nella serie alla BM Group Arena: Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, D’Heer e Podrascanin al centro e Laurenzano libero. La Cucine Lube Civitanova priva di Zaytsev risponde con De Cecco alzatore, Nikolov opposto, Bottolo e Yant laterali, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. L’inizio è difficilissimo per i gialloblù, che perdono subito contatto (2-4, 3-7 e 3-9) per mano di Nikolov (scatenato in attacco ed in battuta), costringendo Lorenzetti a spendere entrambi i suoi time out a disposizione ben presto. Nella parte centrale i padroni di casa dilagano con gli ace di Yant (tre consecutivi per il 9-16); Džavoronok prende il posto di Michieletto e piano piano Trento torna a fare la voce grossa coi muri di Podrascanin che mettono in difficoltà Bottolo a rete (da 13-18 a 16-18). Nel momento più difficile, i marchigiani tornano a pungere col servizio (di Yant) e guadagnano nuovamente altre lunghezze di vantaggio (17-22), che consentono di chiudere il primo parziale senza affanno (18-25).

Nel secondo parziale Michieletto ritrova subito il campo ma soffre in ricezione al pari di Lavia, così la Cucine Lube riesce di nuovo a scappare (3-5 e 5-8). Stavolta l’interruzione richiesta da Lorenzetti sortisce gli effetti desiderati: Trento impatta a quota nove con Podrascanin e Sbertoli e poi mette la freccia con Kaziyski ed un errore di Nikolov (11-9). Nella parte centrale i gialloblù si tengono stretto il vantaggio acquisito (14-11, 18-15) con un cambiopalla che diventa molto fluido anche grazie alla crescita dello stesso Alessandro. Nel finale un errore di Kaziyski riavvicina gli avversari (22-21), che poi mettono la freccia col servizio di Gabi Garcia (in campo al posto di Nikolov da metà parziale, 22-23). L’Itas Trentino annulla due palle set prima di cadere sulla terza (25-27) a causa di un errore di Podrascanin in primo tempo.

La formazione gialloblù non si perde d’animo e prova a ripartire di slancio nel terzo periodo coi servizi di Michieletto (5-1), ma l’ampio vantaggio dura pochissimo (7-5) perché Chinenyeze è in grande serata a muro ed infatti ne firma, il secondo dei quali su Podrascanin che vale l’aggancio a quota 11 (time out Lorenzetti). In seguito Michieletto traccia un nuovo importante solco con due ace consecutivi su Bottolo (14-11); è lo spunto che decide il set, perché poi i cucinieri non riescono più a recuperare lo strappo, perdendo anzi terreno (19-15, 22-18) e lasciando il parziale già sul 25-20.

La Cucine Lube torna a fare la voce grossa nel quarto set (2-6), spinta in avanti da Bottolo e dagli errori gialloblù. Lorenzetti spende nel giro di pochi minuti i suoi due time out, senza trovare risposte convincenti (4-9 e 5-11). La frazione è già indirizzata e si risolve in pochi minuti, sotto le bombe dei padroni di casa a rete e dalla linea dei nove metri (9-16) e con gli errori degli ospiti che non riescono più a replicare. Gara 5 si materializza già sul 16-25. Servirà lo spareggio per decidere l’assegnazione dello scudetto.