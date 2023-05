Volley, gara 1 finale scudetto: Trento stritola Civitanova e vince 3-1

Prossima gara giovedì prossimo nelle Marche

Comincia con una grande vittoria il cammino nella finale scudetto di volley l'Itas Trentino che alla Blm Group Arena ha battuto col punteggio di 3-1 la Lube Civitanova. Grande prestazione di tutti i ragazzi del tecnico Lorenzetti favoriti anche dai tanti errori degli avversari che hanno subito anche la pressione del pubblico che ha sostenuto Trento. Adesso match 2 giovedì a Civitanova.

La cronaca di gara 1.

Le due squadre si presentano di fronte ad una BLM Group Arena gremitia in ogni ordine di posto al completo; lo starting six dell’Itas Trentino prevede quindi Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero, quello della Cucine Lube insiste su De Cecco alzatore, Zaytsev opposto, Nikolov e Yant laterali, Anzani e Chinenyeze al centro, Balaso libero. I padroni di casa spingono subito forte col servizio, trovando i punti diretti di Michieletto e Sbertoli che disegnano l’immediato +2 (4-2), poi corretto in +3 da Kaziyski (6-3). Civitanova tiene bene in fase di cambiopalla e resta comunque in scia (9-7), ma Trento è brava a conservare intatto il proprio vantaggio (11-8), anche giocando più volte la stessa azione per andare a segno. Nella parte centrale del parziale una ricostruita vincente di Yant vale il 12-11, ma subito dopo due muri di Podrascanin (su Zaytsev e Nikolov) valgono il massimo vantaggio (+4, 17-13, time out Blengini). Quando la situazione sembra essere in controllo trentino (19-16 e poi 22-19), gli ospiti trovano il primo vero spunto della serata con lo stesso Nikolov (22-21). Lorenzetti interrompe il gioco, ma alla ripresa l’ace di Anzani fissa la parità a quota 23. Lo sprint è di marca gialloblù: cambiopalla di Michieletto e ricostruita di Lavia (25-23).

Il secondo set riparte dalla contesa punto a punto vista nel finale della precedente frazione; l’Itas Trentino guadagna due punti di vantaggio (5-3), ma sul 6-4 deve rinunciare a Lisinac (problemi alla schiena, dentro al suo posto D’Heer) e subisce il contraccolpo psicologico, visto che la Cucine Lube passa a condurre già sul 7-8. In seguito, però, la squadra di casa trova le forze, con Kaziyski e Lavia, per reagire di nuovo, trovando il vantaggio (12-11) e l’allungo (17-14) anche grazie all’errore a rete di Zaytsev. Lavia spreca tutto con due pipe sbilenche (18-18), poi è Kaziyski ad attaccare male, concedendo il +2 esterno (19-21). E’ il break che decide la frazione, perché poi i cucinieri non concedono più nulla e vanno al cambio di campo sull’1-1 (23-25, Nikolov).

La Cucine Lube detta legge con muro ed attacco anche in avvio di terzo set (2-5, 7-9 e 8-11), ripartendo anche quando Trento si torna a far sentire a rete (5-5). La fiammata di Kaziyski rimette in carreggiata i gialloblù (11-11, time out Blengini) e fa crescere il match anche sotto il punto di vista agonistico; le squadre alzano l’intensità della lotta, Sbertoli firma l’ace del sorpasso (14-13), ma Nikolov risponde subito (17-18). Si lotta spalla a spalla (20-20, 22-22). A decidere il set i break point di Kaziyski (24-23) e del neoentrato Džavoronok (25-23).

Nel quarto set le squadre procedono a lungo appaiate (5-5, 7-8, 10-9 e 13-12), alternandosi al comando del punteggio grazie a pregevoli colpi individuali. L’Itas Trentino allunga con Kaziyski (14-12) e Podrascanin (16-13), che finalizza il lavoro svolto da D’Heer in battuta; Civitanova prova a rispondere (17-15), ma poi lascia progressivamente spazio agli avversari, travolta dai servizi di Kaziyski (21-15). Gara 1 è dei gialloblù (25-17)!

Questo il punteggio:

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1

(25-23, 23-25, 25-23, 25-17)

ITAS TRENTINO: Michieletto 17, Podrascanin 8, Sbertoli 4, Lavia 11, Lisinac 1, Kaziyski 22, Laurenzano (L); Nelli, D’Heer 4, Džavoronok. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: Anzani 4, Zaytsev 14, Nikolov 20, Chinenyeze 8, De Cecco 1, Yant 14, Balaso (L); Gabi Garcia, D’Amico, Diamantini, Bottolo. N.e. Sottile, Gottardo, Ambrose. All. Gianlorenzo Blengini

ARBITRI: Zanussi di Treviso e Pozzato di Bolzano.

DURATA SET: 25’, 29’, 31’, 24’; tot 1h e 49’.

NOTE: 4.000 spettatori, per un incasso di 65.192 euro. Itas Trentino: 10 muri, 4 ace, 17 errori in battuta, 9 errori azione, 53% in attacco, 67% (33%) in ricezione. Cucine Lube: 3 muri, 2 19 ace, 19 errori in battuta, 9 errori azione, 50% in attacco, 34% (12%) in ricezione. Mvp Kaziyski.