Champions, come acquistare i biglietti per Milan-Inter

Il cammino delle italiane in Champions ha riacceso una passione, che mancava da troppo tempo. È caccia spietata alla ricerca dei tagliandi per la semifinale d'andata Milan-Inter, in scena il prossimo mercoledì 10 maggio. Rispetto ai nerazzurri - i quali non hanno ancora rilasciato comunicati ufficiali - i cugini rossoneri hanno agito più rapidamente, confermando l'apertura delle vendite per lunedì 24 marzo con prelazione per gli abbonati.