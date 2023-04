Volley, orgoglio Trento: battuto il Piacenza ed è finale scudetto con Civitanova

Si comincia il 1° maggio. Si ritrovano in finale le protagoniste del 2017

L'Itas Trentino per la nona volta della storia gialloblù accede a una finale scudetto di volley (finora quattro vinte ed altrettante perse) e si garantisce così anche la partecipazione alla prossima Champions League. Al quinto match, è l'occasione utile per riscrivere la storia della serie: l’Itas Trentino in un sol colpo scaccia i fantasmi del passato e conquista con pieno merito il pass per la Finale Scudetto, da giocare con Civitanova Marche a partire dal primo maggio. Troppo grande la voglia di conquistare quella qualificazione all’atto conclusivo del tabellone Play Off che mancava da sei anni (edizione 2016); dopo aver rimandato l’appuntamento negli scorsi sei giorni, stavolta l’Itas Trentino non ha quindi offerto più alcun tipo di scampo all’avversario, chiudendo la serie di semifinale stasera in gara 5 grazie al rotondo 3-1 con cui ha saputo regolare in rimonta la Gas Sales Piacenza.

Sciolta la tensione nel primo set, vinto a mani basse dagli emiliani, la formazione gialloblù ha saputo invertire la recente tendenza, prendere sempre il coraggio in mano e diventare assoluta padrona nel campo. Secondo, terzo e quarto parziale hanno infatti visto la squadra di Lorenzetti poggiarsi su una grande fase di break point, spingendosi in avanti sempre nella seconda metà di ogni periodo grazie alla consistente prova in attacco di Kaziyski (11 col 45%), Lavia (10 col 43%), Podrascanin (11 col 64% in primo tempo e 4 muri) e soprattutto di Michieletto, a cui è andata la palma giustamente dell’mvp e del best scorer dei suoi (14 punti con 2 muri e 3 ace).

Con questo risultato, già oggi Trentino Volley è certa di poter giocare tre delle cinque partite della serie di Finale Scudetto alla BLM Group Arena in virtù del suo miglior piazzamento in regular season rispetto alla Cucine Lube e di partecipare alla 2024 CEV Champions League. Questo il punteggio di Civitanova-Milano: 3-1 (27-25, 25-22, 23-25, 27-25).

Di seguito il tabellino di gara 5 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1

(18-25, 25-20, 25-17, 25-19)

ITAS TRENTINO: Lisinac 9, Kaziyski 11, Michieletto 14, Podrascanin 11, Sbertoli 2, Lavia 10, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, D’Heer. N.e. Cavuto, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 3, Lucarelli 12, Simon 9, Romanò 17, Leal 10, Caneschi 8, Scanferla (L); Recine, Gironi. N.e. Basic, Hoffer, Alonso, Cester, De Wejier. All. Massimo Botti.

ARBITRI: Puecher di Rubano (Padova) e Curto di Gorizia.

DURATA SET: 26’, 28’, 26’, 28’, ; tot 1h e 48’.

NOTE: 3.584 spettatori, per un incasso di 51.478 euro. Itas Trentino: 9 muri, 5 ace, 16 errori in battuta, 5 errori azione, 47% in attacco, 43% (21%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 8 muri, 6 ace, 24 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 42% (17%) in ricezione. Mvp Michieletto.

Le finali si giocheranno a partire da domenica 30 aprile ore 18 Itas Trentino-Civitanova; Gara 2 giovedì 4 maggio ore 20.30 Civitanova-Itas Trentino; Gara 3 (se punteggio 1-1) domenica 7 maggio ore 18 Itas Trentino-Civitanova; Gara 4 mercoledì 10 orario da definire Civitanova-Itas Trentino e gara 5 (se 2-2) domenica 14 maggio orario da definire. Tutte le gare saranno seguite dalla Rai e trasmesse in diretta su RaiSportHD.