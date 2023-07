Volley, Trento: è la trasferta di Catania la più lunga della storia

BUONA LA PRIMA IN SEDICI OCCASIONI. Il debutto in campionato ha regalato un sorriso a Trentino Volley in sedici occasioni sulle precedenti ventitré; oltre alle quattro vittorie esterne già menzionate, vanno infatti aggiunti anche dodici successi casalinghi. L’ultimo, lo scorso 2 ottobre con Siena alla BLM Group Arena di Trento (ora “ilT quotidiano Arena”).

DEBUTTO NEL LAZIO COME NEL 2003/04. Il cammino in regular season inizierà nel Lazio, a Cisterna di Latina, come era accaduto già nella regular season 2003/04. Un precedente non particolarmente fortunato, perché in quell’occasione (20 settembre 2003) l’allora Itas Diatec Trentino perse in appena tre set il match giocato al PalaBianchini di Latina. Una squadra pontina è stata avversaria di Trentino Volley nel turno inaugurale di campionato anche nella stagione 2009/10; in quel caso si giocò a Trento e la formazione gialloblù superò l’Andreoli Latina per 3-1 il 27 settembre 2009.

PRIMA SFIDA IN CASA CON TARANTO COME NEL 2006/07. Il 29 ottobre 2023 l’Itas Trentino disputerà la prima partita casalinga della su a SuperLega Credem Banca. Era accaduto già nella stagione 2006/07 che il primo impegno fra le mura amiche della regular season gialloblù fosse contro la Prisma Taranto. La circostanza era stata positiva solo in parte, visto che l’allora Itas Diatec Trentino ottenne solo un punto per la sua classifica, perdendo quel match al tie break (10 settembre 2006).

SUBITO DUE TRASFERTE DA EX. Le prime due gare in trasferte di regular season saranno un piacevole tuffo nel recente passato per l’allenatore Fabio Soli e per lo schiacciatore Giulio Magalini. Il tecnico emiliano inizierà la sua avventura sulla panchina gialloblù il 22 ottobre 2023 proprio nel palazzetto che è stato la sua casa nelle precedenti due stagioni (il Palazzetto di Cisterna di Latina); lo schiacciatore scaligero proverà ad essere profeta in patria nella sua Verona nella sfida della terza giornata, in calendario il 5 novembre, per il tradizionale derby dell’Adige.

DERBY ASSICURATIVO SEMPRE INFRASETTIMANALE. Per un curioso scherzo del calendario, la sfida con l’Allianz Milano verrà disputata sempre in giornate infrasettimanali. Il cosiddetto derby assicurativo è infatti previsto in corrispondenza della quinta (15 novembre 2023) e sedicesima giornata (24 gennaio 2024), che rappresentano due dei tre turni di regular season previsti per mercoledì (l’altro è il 14 febbraio 2024), con fischio d’inizio previsto per le ore 20.30.

CON MONZA SFIDA ALLA SESTA COME NELLE PRECEDENTI DUE STAGIONI. Una curiosa analogia rispetto al calendario delle precedenti due regular season (2021/22 e 2022/23): per la terza stagione di fila, i match con Monza si disputeranno ancora una volta in corrispondenza della sesta giornata.

14 GIORNI DI SOLI BIG MATCH. Due settimane da vivere intensamente. E’ quanto toccherà all’Itas Trentino fra il 3 ed il 17 dicembre 2023, periodo in cui il calendario di regular season proporrà solo big match per la compagine gialloblù. Si inizierà con la trasferta a Civitanova, poi in rapida successione quella di Modena (domenica), per concludere col match casalingo con Perugia (domenica 17), preceduto da un impegno esterno in Champions League programmato per il 13 dicembre (terza giornata della fase a gironi). Nel girone di ritorno la sequenza di partite da circoletto rosso fra il diciannovesimo e ventunesimo turno si ripeterà, ma in un lasso di tempo ancora più breve, fra il 14 ed il 25 febbraio.

SANTO STEFANO IN TRASFERTA PER LA SETTIMA VOLTA. Come già accaduto nelle ultime stagioni, il grande volley scenderà in campo anche nel giorno di Santo Stefano. Il 26 dicembre 2023 è infatti programmato il match valido per l’ultima giornata del girone di andata, che vedrà l’Itas Trentino di scena a Padova in una delle trasferte più corte della stagione. In passato il Club di via Trener aveva giocato in trasferta nella giornata post natalizia anche nell’anno solare 2006 (sconfitta per 1-3 a Modena), 2007 (ko in quattro set a Treviso), 2011 (vittoria per 3-1 a Belluno), 2014 (successo a Monza senza lasciare set agli avversari), 2018 (affermazione in quattro set a Siena) e 2021 (sconfitta al tie break a Verona). Contro la formazione patavina c’è già un precedente in tale data, ma in quel caso riferito all'allora PalaTrento: 2016, successo dei padroni di casa per 3-1.

CAPODANNO IN PALESTRA. È quello che si augura di vivere la formazione gialloblù a cavallo fra il 2023 e 2024; il 30 dicembre è prevista infatti la gara della prima giornata di ritorno in casa contro Cisterna e poi il 2-3 gennaio è programmato il quarto di finale in gara unica di Coppa Italia, che verrà effettivamente giocata classificandosi fra le prime otto al termine del girone d’andata di regular season.

TRASFERTE VICINE E LONTANE. La trasferta più comoda per l’Itas Trentino rimane quella di Verona: 90 chilometri che i gialloblù affronteranno già il 5 novembre 2023, in occasione della terza giornata di regular season. Le più lunghe saranno invece quelle di Taranto (il giorno dopo l’Epifania – 977 km) e Catania (11 febbraio 2024 – 1.353 km) che verranno disputate nel girone di ritorno. Quello in Sicilia sarà in assoluto il viaggio più lungo sostenuto nella storia gialloblù per una partita del campionato italiano.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in regular season l’Itas Trentino, alla sua ventiquattresima presenza consecutiva in massima categoria, la decima denominata SuperLega. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno.

1ª giornata – (22 ottobre 2023 – 30 dicembre 2023)

Cisterna Volley-Itas Trentino

2ª giornata – (29 ottobre 2023 – 7 gennaio 2024)

Itas Trentino-Gioiella Taranto

3ª giornata – (5 novembre 2023 – 14 gennaio 2024)

Rana Verona-Itas Trentino

4ª giornata – (12 novembre 2023 – 21 gennaio 2024)

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza

5ª giornata – (15 novembre 2023 – 24 gennaio 2024)

Allianz Milano-Itas Trentino

6ª giornata – (19 novembre 2023 – 4 febbraio 2024)

Itas Trentino-Vero Volley Monza

7ª giornata – (26 novembre 2023 – 11 febbraio 2024)

Itas Trentino-Farmitalia Catania

8ª giornata – (3 dicembre 2023 – 14 febbraio 2024)

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino

9ª giornata – (10 dicembre 2023 – 18 febbraio 2024)

Valsa Group Modena-Itas Trentino

10ª giornata – (17 dicembre 2023 – 25 febbraio 2024)

Itas Trentino-Sir Susa Vim Perugia

11ª giornata – (26 dicembre 2023 – 3 marzo 2024)

Pallavolo Padova-Itas Trentino

ABBONAMENTI - Sarà nuovamente la splendida Sala Depero del Grand Hotel Trento di Piazza Dante a fare da cornice al primo atto della nuova stagione di Trentino Volley. Nella rinomata location martedì 18 luglio alle ore 17 la Società di via Trener presenterà ufficialmente la Campagna Abbonamenti 2023/24, sia per quanto riguarda la squadra maschile di SuperLega, sia per quanto concerne team femminile neopromosso in Serie A1 femminile.

Durante la conferenza, a cui sono invitati soci, sponsor, autorità, media e tifosi, verranno illustrati tutti i dettagli relativi a prezzi e modalità di acquisto e le principali novità in merito all’imminente avvio della nuova annata agonistica gialloblù.