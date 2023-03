Papu Gomez, è rottura col Siviglia: incontro per separarsi

Ci sarebbe stato un incontro tra il Siviglia e Alejandro Papu Gomez per separare le proprie strada. Clima non esaltante in casa della formazione spagnola. Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, il club andaluso non è contento dell'ex Atalanta e, a sua volta, lo stesso calciatore non è rimasto soddisfatto dell'atteggiamento che la società ha avuto nei suoi confronti impedendogli di andare a festeggiare con l'Argentina in queste ore e di essere accolto insieme agli altri campioni del mondo in Patria nonostante non potesse giocare a causa di un infortunio.