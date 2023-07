Il Kun ha affrontato diversi temi legati al calcio giocato, alla sua fede calcistica e non solo.

Non si fa mai problemi a dire cosa pensa in tema calcio e anche questa volta Sergio Aguero si è espresso liberamente su svariati temi. Come sottolineato da Barca Universal, il Kun ha chiarito chi, secondo lui, sono i tre miglio attaccanti di sempre. Successivamente ha voluto dare anche un commento personale riguardo il suo gradimento calcistico verso due club.