Ajax, è Maurice Steijn il nuovo allenatore

Il DS Sven Mislintat ha detto sull'arrivo del tecnico: "Maurice è ora attivo da circa 20 anni come allenatore nel calcio professionistico, di cui 10 anni come capo allenatore. Con tutti i club per cui ha lavorato, i risultati hanno superato le aspettative. Quindi, ha dimostrato più volte con le sue squadre che è un vero overperformer. È pronto per un salto di qualità, ne sono sicuro. Inoltre, stiamo componendo attentamente lo staff tecnico che circonda Maurice in un insieme complementare. A fine giugno, i primi giocatori riferirà allo Sportpark de Toekomst e inizierà la preparazione per la nuova stagione. Sono felice che la posizione di allenatore più importante sia ora occupata".