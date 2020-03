Ajax, Ten Hag: “Mi mancano le partite, ma adesso il calcio non ha importanza”

L’emergenza Coronavirus sta investendo tutta Europa, con la quasi totalità dei campionati ormai sospesi. Della delicata situazione, al sito ufficiale del club, ha parlato il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag.

EMERGENZA – “Di fronte a questo problema mondiale, il calcio è una questione secondaria. La salute è la cosa più importante, il calcio non ha rilevanza in questo momento. Non mi sto annoiando, anche se mi manca la squadra e la preparazione delle partite. Le gare mancano a tutti, noi stavamo attraversando un buon momento di forma”.

