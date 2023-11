Al Ahli, Gabri Veiga: “Sono tranquillo, qui posso ancora crescere”

Dopo le trattative estive che lo indirizzavano vicino al Napoli, Gabri Veiga alla fine scelse l'Arabia Saudita e l'Al Ahli. Una scelta che, a quanto dicono diversi rumors dei quotidiani spagnoli, sarebbe già in discussione. Tuttavia, l'ex talento del Celta Vigo - nel corso di un'intervista rilasciata al giornale spagnolo AS, ha parlato con serenità della propria vita in Arabia Saudita. "Sono molto tranquillo, vivo con la mia ragazza, Abbiamo già una casa e tutto procede liscio. Mi sto adattando gradualmente al clima, che all'inizio mi è sembrato un po' difficile perché è molto diverso da quello di Vigo. Arriveranno tempi migliori, maturerò e crescerò come calciatore".