Al-Arabi, Verratti: “Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare”

Il centrocampista ha parlato del trasferimento in Arabia Saudita: "Non vedo l'ora di conoscere questa nuova realtà"

Marco Verratti ha lasciato il Psg ed è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al-Arabi. Il centrocampista ha rinunciato al sogno di rimanere in Europa e si è trasferito in Arabia Saudita, una realtà nuova che non vede l'ora di scoprire. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Alkass TV Sport:"Sono molto felice del trasferimento e non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventare - ha esordito il centrocampista italiano -. La speranza è che possa disputare una buona stagione, c'è tanta voglia di fare. Non vedo l'ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori". Secondo le ultime indiscrezioni, Verratti percepirà uno stipendio di circa 30 milioni di euro. Al Psg andranno inoltre 45-50 milioni per il cartellino.