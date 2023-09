Al Hilal, è già crisi dopo l’1-1 col Damac: “Loro dominavano, noi eravamo inermi”

Tutt'altro che sereno il clima in casa Al Hilal. L'arrivo di Neymar, a completare una squadra sulla carta galattica (con Koulibaly, Mitrovic, Milinkovic-Savic e Malcom, fra gli altri) sembrava poter spalancare le porte a una lunga serie di vittorie per la rosa allenata dall'esperto portoghese Jorge Jesus. E invece da quando è arrivato il brasiliano il rendimento collettivo non decolla. Anzi: sono solo arrivati due pareggi, entrambi piuttosto amari. Prima l'1-1 in Champions League asiatica contro gli uzbeki del Navbahor Namangan (con pareggio saudita arrivato al 99' per evitare una sconfitta che avrebbe avuto dell'imbarazzante), poi un altro 1-1, in campionato, col Damac.