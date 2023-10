Al-Hilal, tifosi e compagni fanno coraggio a Neymar: “Tornerai più forte”

In attesa di saperne di più sui tempi di recupero i compagni di squadra dell’attaccante e i tifosi dell’Al-Hilal si sono letteralmente mobilitati per esprimere la propria vicinanza al giocatore.

Acquistato per 90 milioni, Neymar ha firmato con l’Al-Hilal un contratto fino al 2025, ma è riuscito a disputare con la nuova maglia appena tre partite di campionato, due delle quali per intero, senza andare in rete. Il suo unico gol è stato realizzato il 3 ottobre contro gli iraniani del Nassaji Mazandaran nel girone della Champions League asiatica.