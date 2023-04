Al Nassr, il presidente: “Truffato due volte: per un kebab e poi da Ronaldo”

Continuano le critiche su Cristiano Ronaldo per la sua esperienza in Arabia. Ma se oggi a sparare a zero sull'attaccante dell'Al Nassr è stato Jean-David Beauguel, che ha rilasciato un'intervista a l'Èquipe, nella quale afferma di essere stato infastidito dall'atteggiamento che il portoghese ha avuto nei suoi confronti, oggi a prendere di mira il portoghese sarebbe stato addirittura Al-Muammar, presidente dell'Al Nassr. Il numero uno del club, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbe fatto ad ArabiaNews50 queste dichiarazioni: "Sono stato truffato solo due volte in vita mia. La prima è quando chiesi tre kebab e me ne diedero due, e la seconda è stata quando ho acquistato Cristiano Ronaldo". Nonostante sia stata smentita poco dopo, la frase ha fatto subito il giro del web diventando leggenda metropolitana e scatenando le ironie dei social. Finora Cristiano è riuscito a segnare 11 gol in 11 partite di campionato con l'Al Nassr, bottino di reti che non è servito alla squadra araba per andare avanti in classifica in questa stagione.