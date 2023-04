Ronaldo, l’avversario: “Era mio mito ora deluso da suo atteggiamento dispregiativo”

Non è un buon momento per Cristiano Ronaldo. Dopo che l’Al Nassr, è stata eliminata dall'Al Wehda in semifinale della King Cup con l'attaccante ex Juventus che è uscito dal campo piuttosto nervoso, adesso piovono critiche sull'atteggiamento di CR7. L'autore del gol partita, Jean-David Beauguel, ha rilasciato un'intervista a l'Èquipe, nella quale afferma di essere stato infastidito dall'atteggiamento che il portoghese ha avuto nei suoi confronti: “Sono rimasto un po' deluso . Alla fine della partita gli ho detto che ero un grande tifoso e ho chiesto la sua maglia. Mi ha stretto la mano senza guardarmi in faccia, con un atteggiamento molto dispregiativo direi anche spocchioso. Sono rimasto in silenzio perché sono cresciuto con il suo mito. Ricordo ancora i video che guardavo di Ronaldo quando ero al college. Capisco che sia rimasto deluso dopo la sconfitta, che sia un grande avversario, ma il suo atteggiamento mi ha sorpreso. Anche in campo era sconvolto, urlava contro i suoi compagni di squadra" sottolinea Beauguel.