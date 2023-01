Al Nassr, Juninho: “Rudi Garcia porterà persino la colazione a letto a Ronaldo”

L'ex centrocampista brasiliano Juninho Pernambucano è convinto che l'allenatore dell'Al Nassr Rudy Garcia asseconderà in tutto e per tutto il nuovo arrivato Cristiano Ronaldo. La dirigenza saudita pare che abbia dato pieni poteri a Ronaldo che dunque può decidere anche le sorti del tecnico ex Roma. Juninho conosce Garcia per aver lavorato insieme al Lione, quando il brasiliano era il direttore sportivo del club francese. Ecco cosa ha detto sul tecnico francese: “Garcia non oserà ostacolare Ronaldo, gli servirà anche personalmente la colazione se Cristiano ne avrà bisogno. Cercherà di essere amico di Cristiano, farà di tutto per questo. Fare amicizia con Cristiano Ronaldo sarà per lui un sogno".