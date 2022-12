Al-Nassr, Ronaldo: “Entusiasta di fare questa nuova esperienza”

Cristiano Ronaldo dopo la firma per i sauditi dell'Al-Nassr ha condiviso le sue impressioni sul passaggio nel club del tecnico Rudi Garcia. “Sono entusiasta di questa nuova esperienza in un nuovo campionato e in un nuovo paese. Il progetto Al-Nassr mi ispira molto. Sono davvero felice di unirmi ai miei compagni di squadra e aiutarli a ottenere più successo” ha affermato il portoghese che guadagnerà 200 milioni a stagione.