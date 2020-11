Alexander Arnold, che fatica marcare Adama Traorè: “Non è umano, ti fa sentire impotente”

Anche uno dei terzini più forti al mondo ha il suo tallone d’achille, Alexander Arnold rivela di aver sofferto in modo particolare un avversario: Adama Traorè. La forza fisica e la velocità che lo spagnolo riesce ad abbinare lo stanno rendendo uno dei giocatori più temuti dalle difese avversarie: “Non c’è niente che tu possa fare per fermare Traorè – dichiara il terzino destro del Liverpool – . Ricordo la scorsa stagione quando è entrato in partita ad Anfield: si voltò, toccò la palla e se ne andò. Non mi sono mai sentito così prima”.

Il modo in cui può cambiare direzione e andarsene non è umano. Non mi sono mai sentito così impotente di fronte a un avversario come mi è capitato con Adama Traorè – dichiara Arnold a Goal.com – .