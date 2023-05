Allarme Psg, anche Verratti pensa all’addio in estate

Dal canto suo, secondo la fonte, il club sembrerebbe non volersi opporre ad un'eventuale cessione. Questa possibilità non è ancora stata trattata in casa Psg, ma le recenti prestazioni irregolari e la "burla" post Mondiale (qualche chilo di troppo), fanno presagire ad una possibile separazione al termine della stagione. Nonostante non manchi la fiducia in Marco, il club non si metterà in mezzo. Il problema diventa solo trovare un'altra piazza disposto ad accoglierlo e far contenti anche i parigini. Oltre ad una cifra per l'acquisto del cartellino, l'acquirente dovrà anche esser in grado di garantire uno stipendio simile a quello che Verratti percepisce attualmente in Francia (1,2 milioni di euro lordi al mese).