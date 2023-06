All’Inter Miami… Messi & friends: Leo porta rinforzi illustri

Non sol Lionel Messi all' Inter Miami . Sembra proprio che la squadra di Beckham possa fare le cose alla grandissima. Dopo che verrà annunciato ufficialmente il sette volte Pallone d'Oro si passerà a costruire una super squadre che potrebbe vedere diversi nomi illustri.

Se in queste ore sono circolati rumors su due ex Juventus Di Maria e Paredes, il primo svincolato e il secondo di ritorno al Psg, ecco che il giornalista di TyC Sports Gaston Edul, molto vicino proprio a Messi, ha spiegato come l'Inter Miami avvierà trattative per Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suarez, i primi due hanno appena detto addio al Barcellona mentre l'uruguaiano, suo grande amico, si trova in Brasile con la maglia del Gremio.