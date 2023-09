Amr Warda, il giramondo: quattro trasferimenti in un mese!

L’anno solare di Warda inizia a Cipro, con l’Apollon Limassol, club che a gennaio lo aveva prelevato dai connazionali dell’Anorthosis facendogli firmare un contratto di sei mesi. Allo svincolo, dopo qualche settimana di riflessione, via alla… giostra. In data 12 agosto Warda torna in Africa per firmare con i marocchini del Raja Casablanca, ma qualcosa non funziona da subito, al punto che dopo due settimane Amr decide di rescindere il contratto pagando di tasca proprio la clausola e adducendo "motivi mentali e personali".