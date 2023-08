Ancelotti d’accordo con Guardiola sul calendario: “Tutto solo per ricavare più soldi”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha espresso un parere riguardo le pungenti dichiarazioni di Pep Guardiola pochi giorni fa. In quell'occasione, l'allenatore del Manchester City aveva lamentato un eccessivo numero di partite in calendario. Il tecnico del Real Madrid ha risposto concordando con le parole del catalano, aggiungendo: "Certo che sono d'accordo, come puoi non esser d'accordo? Chi decide non siamo noi o i calciatori, ma persone che vogliono solo investire denaro per ricavarne dell'altro. Così aumentano il numero di minuti e di partite, ma è proprio questo il problema, la quantità. E i calciatori devono poi fare i conti con gli infortuni".