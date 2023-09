Ancelotti elogia Brahim Diaz: “Ha grandi qualità nello stretto, al Real può…”

Il RealMadrid riparte dalla vittoria con il Las Palmas e lo fa nel segno di BrahimDiaz. Proprio l'ex rossonero ha segnato il gol del vantaggio dei blancos, valido come la sua prima rete in stagione. Ma non solo, il trequartista si è spesso messo a servizio della squadra e fatto una buona prestazione nella sua prima da titolare. Dello stesso parere è anche Carlo Ancelotti, che lo ha elogiato a più riprese.