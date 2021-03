Ancelotti non ha dubbi: “Il Manchester City è la squadra più forte del mondo”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, rende omaggio al Manchester City a seguito del k.o. dei suoi in FA Cup contro la squadra di Pep Guardiola. Il 2-0 subito dai Toffees è stato accolto con fair play da parte del mister di Reggiolo che si è complimentato con gli uomini Citizens eleggendoli come i più forti del mondo.

Ancelotti esalta i rivali: “Manchester City la più forte del mondo”

Come riporta anche la BBC, Ancelotti ha commentato la sconfitta in Coppa contro i rivali del City: “Abbiamo quasi raggiunto un risultato positivo per noi stessi. Penso che abbiamo giocato bene, dato il massimo, lottato fino alla fine. Abbiamo tenuto il gioco sotto controllo per almeno 80 minuti. Non abbiamo lasciato che Manchester City creasse molte occasioni”, ha detto il manager dell’Everton. “Posso essere soddisfatto perché abbiamo giocato alla pari contro la migliore squadra del mondo. Sì, perché io considero il Manchester City la migliore squadra del mondo in questo momento. Hanno la migliore panchina del mondo. Hanno tutto, una padronanza di gioco, qualità a centrocampo e jolly come Gundogan e De Bruyne, strepitosi anche in zona gol. Gli altri anni magari peccavano un pò in fase difensiva, ma quest’anno anche in quel senso sono straordinari”.