Anderlecht, misure eccezionali per il coronavirus: il patron chiede ai giocatori taglio stipendio di un mese

Dopo aver licenziato Pär Zetterberg, viceallenatore del club e storico ex calciatore, l’Anderlecht ha chiesto ai suoi giocatori di rinunciare ad un mese di stipendio per risparmiare circa 2 milioni di euro.

Per far fronte all’emergenza coronavirus e ai problemi economici legati ai mancati introiti, il nuovo presidente del club Karel van Eetvelt ha fatto capire che la riduzione dei costi è necessaria per bilanciare le perdite causate dalla pandemia di Covid-19. Parlando attraverso una call in streaming come riporta HLN, il patron ha affermato: “Sono molto felice che ci sia solidarietà tra i giocatori e che capiscano quanto sia urgente la situazione. Dobbiamo fare tutti il massimo in questo momento. Come responsabile di un’azienda devo prendere delle decisioni importanti per impedire che le cose vadano male o peggiorino troppo. Dobbiamo fare tutti uno sforzo ed essere solidali”.