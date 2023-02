Ansu Fati giura amore al Barcellona: “Voglio restare qui a lungo”

Un contratto lungo, con scadenza al 2027, ma tanta voglia di restare ancora di più a vestire la maglia blaugrana. Ansu Fati giura amore al Barcellona e lo fa a margine di un evento benefico. Il calciatore, come sottolineato da Mundo Deportivo, non ha alcuna intenzione di lasciare il club e, anzi, sogna un futuro a tinte catalane.

"Sono fortunato a giocare nel Barcellona. Per questo a volte sento dentro di me che ho fatto poco per restituire la fiducia del Barça. Fisicamente mi sento al 100%, con tanta voglia di affrontare ciò che viene", ha detto il gioiellino del Barcellona.