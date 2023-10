Antalyaspor, morte il figlio di Naldo Pereira: aveva 4 anni

Grave lutto per il difensore dell'Antalyaspor: non ce l'ha fatta il figlio di quattro anni, morto in seguito a un incidente stradale

Notizia terribile quella che arriva dalla Turchia. È morto il figlio di Naldo Pereira, difensore dell'Antalyaspor con un passato anche in Italia con le maglie di Bologna e Udinese. Dani aveva soltanto quattro anni. Il bambino era ricoverato da oltre quaranta giorni in terapia intensiva in seguito a un incidente stradale. Lo ha reso noto il club turco, che si stringe al dolore del proprio tesserato: "Non ti dimenticheremo, Davi! Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, il figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità".