Arabia? Meglio il Qatar: Coutinho lascia l’Aston Villa e vola da… Crespo

Ora è ufficiale: Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell'Al Duhail. Arabia Saudita? Non proprio. Il brasiliano, che è passato anche dalle nostre parti a inizio carriera facendosi notare con l'Inter, ha scelto il Qatar. E all'Al Duhail verrà allenato da un ex centravanti come Hernan Crespo (curiosamente, anche lui passato dall'Inter).

Coutinho ha scelto il Qatar in via temporanea: per il classe '92 è un prestito dall'Aston Villa, con cui nell'ultima stagione e mezzo ha collezionato 41 presenze e 6 gol. In passato il calciatore ha vestito anche le maglie di Barcellona e Liverpool, guadagnandosi le convocazioni con la nazionale brasiliana con cui ha preso parte, fra le altre manifestazioni, al Mondiale di Russia 2018.