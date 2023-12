Arabia Saudita, che novità: si pensa di aumentare gli slot per stranieri

L'Arabia Saudita si affaccia al mondo del calcio con l'ambizione di portare il suo campionato, la Saudi Pro League, tra i top 5 del globo. E continuano con la loro idea. Un primo passo i sauditi l'hanno fatto mettendo denaro contante ed assicurandosi i migliori calciatori in circolazione al termine della carriera - come Cristiano Ronaldo -, portando così occhi ed interesse alla lega. Ora l'intenzione è quella di ampliarne i confini espandendo il campionato a tutti, anche agli stranieri provenienti da Europa ed America. Secondo quanto riportato dal Telegraph, dalla Spl starebbero discutendo proprio riguardo questa novità che porterebbe, come detto in precedenza, un aumento degli slot "stranieri" per squadra. Questo limite è attualmente di otto giocatori e tutti i 18 club del campionato riempiono questa quota al massimo. Il tutto deve ancora passare dai vertici della Lega ed ottenere il via libera, ma intanto si comincia a parlarne. Certo però che questa potrebbe rivelarsi una novità importante un pò per tutti in Medio Oriente...