Arabia Saudita, Yaya Touré è il nuovo vice di Roberto Mancini

In vista dell'inizio del percorso di qualificazione al Mondiale 2026 l'ex ct dell'Italia riabbraccia un fedelissimo

Roberto Mancini ritrova un fedelissimo. Yaya Touré, ex centrocampista del Barcellona, ma soprattutto del Manchester City durante la gestione del tecnico jesino, tra il 2010 e il 2013, è infatti il nuovo commissario tecnico in seconda dell’Arabia Saudita. L’annuncio è stato dato via social dallo Standard Liegi, club nel quale Touré ricopriva l’incarico di secondo dell’allenatore Carl Hoefkens.