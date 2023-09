Argentina-Olanda non finisce mai: botta e risposta Van Gaal-Van Dijk

Il prossimo obiettivo è ovviamente fare bene a Euro 2024, ma negli ultimi giorni hanno fatto scalpore le dichiarazioni dello stesso Van Gaal, che in un’intervista alla catena NOS ha avanzato ombre sulla legittimità della vitoria dell’Argentina in Qatar, parlando di “premeditazione” legata ad alcuni episodi arbitrali.

"Non vorrei dire molto al riguardo, ma se si osserva come ha segnato l'Argentina, come abbiamo segnato noi e come alcuni giocatori sudamericani sono andati oltre i limiti senza essere puniti, penso si possa dire sia stata una partita dall'andamento premeditato. Messi doveva vincere il Mondiale? Sì, credo proprio questo".