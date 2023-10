Argentina, tifosa del Rosario Central uccisa prima del match

Deceduta la tifosa del Rosario Central colpita da un sasso. Il comunicato del club: "Siamo rammaricati per la morte della nostra tifosa Ivana Paula Garcilazo Bellón..."

Ha dell'incredibile la notizia che giunge proprio in queste ore dall'Argentina. Pochi minuti prima del via della gara tra Rosario Central e Newell's Old Boys una donna è stata uccisa proprio davanti all0 stadio Dr. Lisandro de la Torre. Quest'ultima era una sostenitrice della squadra di casa, del RosarioCentral, che pare sia stata colpita da un sasso mentre con la sua moto si dirigeva all'interno della struttura. La donna ha perso la vita al momento dell'impatto, inutile l'intervento del servizio d'emergenza. Lo riporta Tyc Sport.