Arsenal, dramma Torreira: frattura della caviglia e Copa America a rischio

Sono stati attimi di vero panico per Lucas Torreira durante l’ultima gara disputata dall’Arsenal contro il Portsmouth. Il centrocampista ex Sampdoria si è infortunato a seguito di un contrasto di gioco con un avversario e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo appena 15 minuti dal fischio d’inizio. Ambulanza e mascherina dell’ossigeno per l’uruguaiano che fin da subito ha destato preoccupazione.

Come riporta l’Ansa, e come confermato anche dal tecnico Gunners Arteta, le condizioni di Torreira preoccupano e non poco. Il giocatore potrebbe non essere disponibile per diversi mesi dopo essersi procurato la frattura della caviglia nel match di Coppa d’Inghilterra vinto 2-0 contro il Portsmouth. L’Arsenal, già privo di Sead Kolasinac e Cédric Soares per qualche settimana, ha dichiarato che la durata dell’indisponibilità di Torreira sarà nota solamente dopo ulteriori esami. Per il centrocampista sembra poter essere a serio rischio anche l’edizione 2020 della Copa America che si svolgerà in Argentina e Colombia dal 12 giugno.