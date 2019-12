Arsenal, nuova chance per Xhaka. Arteta lo esalta: “Giocatore eccezionale da non perdere. Gli ho detto che…”

Granit Xhaka potrebbe riprendersi l’Arsenal. Questo è ciò che vuole il nuovo tecnico Mikel Arteta. Parlando al Guardian, il neo allenatore ha voluto precisare la propria posizione riguardo alle recenti vicende tra club, tifosi e calciatore svizzero.

ECCEZIONALE – “Quando sono arrivato al Manchester City come assistente allenatore e stavamo cercando qualcuno per il centrocampo, Granit (Xhaka ndr) era uno dei giocatori nella mia lista. Questo è quanto penso di lui. Mi è sempre piaciuto. Ero felice quando l’Arsenal lo ha messo sotto contratto, perché sapevo che era un giocatore eccezionale”, ha spiegato Arteta che poi ha aggiunto: “Non si dovrebbero perdere certi calciatori. Quindi ho detto a Granit quanto mi piace e cosa mi aspetto da lui. È importante per la squadra. Sono qui per aiutarlo, voglio che lui senta che lo sosteniamo. Non solo io, ma l’intero club”.

XHAKA LITIGA CON I TIFOSI

LE PAROLE DI XHAKA