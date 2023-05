Arsenal sconfitto e titolo perso: la beffa del record… negativo

Una dato record negativo per i Gunners in Premier League che non farà felice Arteta e i suoi.

Disfatta pazzesca per l'Arsenal in Premier League. Dopo una stagione durante la quale i Gunners sembravano essere destinati a vincere il titolo di campione d'Inghilterra, proprio sul più bello qualcosa si è inceppato e, anche grazie alla serie clamorosa di risultati positivi del Manchester City, sono stati proprio i ragazzi di Guardiola a vincere il titolo.

Tutto merito o colpa della squadra di Arteta che ha perso la gara contro il Nottingham Forest regalando ai Citizens la certezza del trionfo. Opta riporta un dato record, negativo, che non si era mai registrato in terra inglese. Numeri che sanno proprio di beffa per la formazione di Londra.

Il Manchester City ha vinto il campionato nonostante l'Arsenal sia rimasto in vetta per ben 248 giorni: mai nessuno aveva perso il titolo dopo aver condotto il torneo inglese per così tanto tempo.

"È stato un viaggio incredibile in questi 10 mesi in cui ce la siamo giocata con loro, siamo stati per così tanto tempo davanti a loro. Eravamo ansiosi di fare qualcosa di grande e non ci siamo riusciti. Credo però che abbiamo imparato lezioni enormi", le parole a caldo di Arteta dopo il k.o.