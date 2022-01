Arteta, giallo Aubameyang: “Gabon lo ha fatto tornare ma non sappiamo cosa abbia”

Incertezza sulle condizioni dell'attaccante

Sono state ore caldissime quelle vissute nell'ultima settimana dal Gabon e di conseguenza dall' Arsenal per lo stato di salute di alcuni tesserati, su tutti Pierre Emerick Aubameyang . L'attaccante Gunners, nonché capitano della nazionale africana, avrebbe dovuto prendere parte alla Coppa d'Africa ma, a causa del Covid e di sospetti problemi cardiaci, è stato rispedito in Inghilterr a.

Proprio questa situazione non pare essere chiare al manager dei londinesi Mikel Arteta che non ha fatto mistero sull'incertezza che regna attorno le condizioni del giocatore.

GIALLO AUBAMEYANG - "È a Londra e sta facendo degli esami perché non abbiamo avuto chiarezza dalla nazionale del Gabon sui motivi per cui è tornato", ha dichiarato Arteta le cui parole sono riportate dal Mirror. "Quindi è nostro obbligo assicurarci che Aubameyang sia al sicuro e in buone condizioni".