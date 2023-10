Aston Villa, Martinez: “Vinceremo la Champions League o la Premier”

Il portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina Emiliano Martinez ritiene che il club di Birmingham sia in grado di vincere la Champions League o di vincere la Premier League. Dopo la nona giornata del campionato inglese, l'Aston Villa è al 5° posto in classifica a 4 punti dalla capolista Tottenham. “Se leggete o ascoltate le mie prime interviste in questo club, ho sempre parlato di vincere la Champions League e di vincere trofei. Credo fin dal primo giorno di lasciare il club in futuro dopo aver vinto il campionato o la Champions League. L'Aston Villa è un club che vuole giocare per vincere qualcosa di importante".