Atletico Madrid, dopo il derby col Real è polemica: messaggi social contro Blancos e arbitro

L’ Atletico Madrid fa polemica sui social contro la decisione dell’arbitro del derby contro il Real Madrid , Gil Manzano, di espellere Angel Correa . Non mancano i casi da moviola nel match sentitissimo tra le due formazioni madrilene che ha visto il punteggio finale di 1-1.

Le emozioni principali arrivano tutto nel finale di gara con il centrocampista dei Colchoneros che è stato allontanato dal direttore di gara per una sbracciata su Antonio Rudiger. Un colpo al petto che il difensore ha accentuato "ottenendo" il rosso per il rivale. Da lì, il momentaneo e sorprendente vantaggio proprio della formazione di Simeone che si è fatta poi raggiungere sul finale per il definitivo pari.