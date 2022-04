Atletico Madrid, fin troppo Cholismo: record (negativo) sotto la guida di Simeone

Prima volta senza conclusioni per la squadra spagnola da quando il tecnico è al comando

La sconfitta contro il Manchester City nell'andata dei quarti di finale di Champions League per 1-0 tiene ancora a galla l' Atletico Madrid . Una prova di sostanza per gli spagnoli di Diego Pablo Simeone che hanno difeso e tenuto il campo abbastanza bene arrendendosi solo ad uno spunto di Kevin De Bruyne.

Sotto l'aspetto offesivo, però, i Colchoneros hanno fatto davvero poco. Anzi, praticamente nulla. Almeno in termini di conclusioni. Per la prima volta da quando Diego Pablo Simeone siede sulla panchina dell'Atletico Madrid, ovvero dal 2011, infatti, come ripotato da Opta, la squadra madrilena non ha tentato neanche un tiro verso la porta avversaria. Un record, negativo, che sicuramente non piacerà ai tifosi e allo stesso mister.