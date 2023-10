Attimi di panico in Olanda, giocatore crolla a terra per malore

Attimi di paura in Olanda, nella sfida tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen l'attaccante Bas Dost è improvvisamente crollato per un malore. Ora sta meglio

Momenti di panico in Olanda che vivono scene alquanto surreali. Nel corso della gara tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen, valida per il decimo turno di Eredivisie, l'attaccante ospite Bas Dost è improvvisamente crollato per terra al 91' di gioco. A quanto pare il calciatore è stato colpito da un malore fulmineo che non gli ha lasciato nemmeno il tempo di reagire. Vista la situazione, la partita è stata sospesa sull'1-2 e permesso ai medici del club di soccorrere il calciatore. La buona notizia, secondo quanto riportato dalla stampa olandese, è che Dost si sta pian piano riprendendo. Pare infatti che l'attaccante fosse cosciente e capace di alzare le braccia mentre veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco. La speranza è che tutto si risolva per il meglio.