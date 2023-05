Az Alkmaar: “Notte storica trasformata in una notte nera”

Ha del clamoroso quanto accaduto pochi giorni fa, nella sfida di ritorno tra AZAlkmaar e West Ham. Al triplice fischio che ha sancito il passaggio del turno ed approdo in finale degli inglesi, alcuni supporter della squadra di casa hanno perso la testa e fatto ricorso alla violenza. A esser presi di mira sono state famiglie di tifosi che festeggiavano la vittorie degli Hammers. Proprio in risposta a tali scene, il club olandese ha pubblicato un comunicato denunciando quanto accaduto: "Faremo del nostro meglio per identificare queste persone e prendere le misure appropriate - si legge nel sito ufficiale -. Quanto accaduto va oltre ogni limite. Quella che avrebbe dovuto essere una notte europea storica ha finito per essere una serata nera".