Azerbaijan, il ct De Biasi annuncia l’addio: “Ciclo finito”

"Ho fatto il percorso che dovevo fare con questa squadra - l'esordio del messaggio d'addio del tecnico veneto, il cui contratto sarebbe scaduto il 30 novembre - Penso di aver fatto il massimo, crescendo molto e raggiungendo risultati molto buoni. Abbiamo fatto 7 punti in un girone a 5 squadre in una qualificazione europea. Abbiamo ottenuto cinque vittorie consecutive, cosa che non era mai avvenuta prima e abbiamo dimostrato contro grandi squadre come Belgio, Austria e Svezia di essere sulla strada giusta, di aver costruito un gruppo di giocatori interessanti. Lascio una squadra discretamente giovane, che può avere un futuro. Le cose iniziano e finiscono, per me qui erano finite".