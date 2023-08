Azpilicueta calciatore e imprenditore: il suo impegno per l’Hashtag United

A dispetto dei 33 anni già compiuti Azpilicueta si avvia a una stagione da protagonista con i Colchoneros, essendo già diventato un titolare fisso dello scacchiere di Diego Simeone.

In vista di un addio al calcio che potrebbe non essere lontano, peraltro, il giocatore è già attivo anche in campo imprenditoriale, seppur sempre all’interno del mondo del pallone.

Dallo scorso aprile, infatti, Azpilicueta figura tra i soci dell’Hashtag United, formazione che sta calamitando sempre più attenzione tra gli appassionati inglesi.

Il club, fondato nel 2016 dallo Youtuber Spencer Owen, noto sui social con il nome di Spencer FC, sta infatti scalando le categorie del calcio inglese. La scorsa primavera infatti la squadra è infatti approdata al settimo livello essendo stata promossa dalla Isthmian League North Division.

Il percorso da fare è ancora lungo, ma comunque niente male per una società che ha appena sette anni di vita e reduce dalla terza promozione in sei anni. Come si evince dal titolo si tratta di un club molto particolare e molto “social”, che può contare su sponsor come Fridays, UFL e Socios.com e su oltre mezzo milione di followers su Instagram.

Numeri sconosciuti per qualunque altro club semiprofessionistico, ma soprattutto introiti che garantiscono la copertura delle spese quotidiane per concentrarsi sul calciomercato. Se poi tra i soci ci sono facoltosi calciatori professionisti sognare in grande può davvero essere lecito.

Del resto è stato lo stesso Owen, in un'intervista a 'Insider, a “caricare” seppur indirettamente di responsabilità Azpilicueta: “In quanto componente del nostro board Cesar è costantemente aggiornato sulle nostre attività. Se vogliamo diventare una società importante dobbiamo puntare ad avere introiti e una fanbase di un certo livello. L’unico modo per riuscirsi è arrivare in Premier League. Per il momento non abbiamo i mezzi per pensare a una simile scalata, ma se qualcuno ci chiamasse saremmo pronti ad ascoltare…”.

Secondo quanto riportato da 'Capology' Azpilicueta avrebbe guadagnato finora in carriera oltre 60 milioni di sterline. Con un socio così come non sognare?

