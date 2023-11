Bale avverte Bellingham: “Al Real devi fare il burattino, oppure ti bastonano”

L'avventura di Jude Bellingham al Real Madrid è iniziata nel migliore dei modi. Il classe 2003, arrivato in estate per 100 milioni dal Borussia Dortmund, si è già imposto come uno dei leader tecnici dei Blancos. Ad oggi l'inglese entra nella discussione tra i migliori calciatori al mondo, tanto è stato forte il suo impatto sul mondo del Madrid. Anche Gareth Bale ha avuto un percorso "simile", e si è sentito in dovere di dare qualche consiglio a Bellingham per non soccombere alle pressioni dell'ambiente madrileno.

I CONSIGLI DI BALE - Stando a quanto riportato da Marca, il gallese ha dichiarato: "Deve fare il gioco del Madrid. Perché se non lo fa, non fa ciò che vogliono i media, non parla con loro e non fa il burattino sostanzialmente, riceverà molte 'bastonate'." Bale ha fatto poi riferimento alla sua vicenda personale da giocatore del Real: "Probabilmente per me è stato un problema perché non volevo farlo, volevo solo giocare a calcio e tornare a casa. Questo mi ha reso le cose difficili e mi ha costretto ad essere attaccato un po' di più. Quindi, quello che deve fare è parlare dopo le partite e assicurarsi di farlo in spagnolo".