Bale, parla l’agente: “Il bandierone del Galles? Tutto ridicolo e pensato per i media”

Ha dato scalpore la scena di Gareth Bale che, una volta conquistata la qualificazione a Euro 2020 con il suo Galles, non ha esitato nel farsi fotografare con un bandierone in mano in cui c’era scritto che per lui la Nazionale fosse prioritaria rispetto al Real Madrid. L’agente, Jonathan Barnett, ai microfoni di Talk Sport ha minimizzato l’accaduto e tutte le reazioni successive: “Una vicenda ridicola, era tutto pensato per i mezzi di comunicazione. E il giocatore non è toccato da questa situazione, non è preoccupato per le reazioni”. Il Real, qualche giorno fa, aveva parlato benissimo del gallese, ritenendolo il miglior giocatore in rosa, ma è molto probabile che il giocatore, nella sessione invernale di calciomercato, cambierà aria. Possibile un ritorno al Tottenham, del neo tecnico José Mourinho.